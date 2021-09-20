Ангелина Калинина - 63-я ракетка в мире / фото REUTERS
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №63) в свободное время занимается боксом.
24-летняя спортсменка в своем Instagram показала видеофрагмент со своей тренировки.
"Мечтай об этом. Верь в это. Строй это", - напечатала Ангелина мотивационный текст возле видеоролика.
Напомним, что в этом году Калинина на Открытых чемпионатах Франции и США (турниры из серии Большого шлема) дошла до второго круга. А вот на Australian Open и Уимблдоне Ангелина не смогла преодолеть сито квалификации.
В 2021 году Калинина впервые в карьере сыграла в финале турнире WTA.