Ангелина Калинина продемонстрировала, что она умеет бить не только ракеткой.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №63) в свободное время занимается боксом.

24-летняя спортсменка в своем Instagram показала видеофрагмент со своей тренировки.

"Мечтай об этом. Верь в это. Строй это", - напечатала Ангелина мотивационный текст возле видеоролика.

Напомним, что в этом году Калинина на Открытых чемпионатах Франции и США (турниры из серии Большого шлема) дошла до второго круга. А вот на Australian Open и Уимблдоне Ангелина не смогла преодолеть сито квалификации.

В 2021 году Калинина впервые в карьере сыграла в финале турнире WTA.

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Автор: Артем Будрин