Спортсмен хотел остаться в Японии и не возвращаться в Уганду.

Спортсмен из Уганды Джулиус Сэкитолеко, который пропал перед Олимпиадой 16 июля, был найден в другой префектуре.

Об этом сообщает Kyodo News.

Сэкитолеко, который оставил записку со словами о том, что не хочет возвращаться в Уганду, был объявлен в розыск и был найден в 200 километрах от места пропажи.

Выяснилось, что тяжелоатлет купил билет из Идзумисано, где располагается тренировочный лагерь его команды, до Нагои - столицы префектуры Айти, в которой находится вторая по численности угандийская община Японии. 19 июля он попал на камеру видеонаблюдения на станции Нагоя. Там он встретился с одним из соотечественников, после чего они вместе на автомобиле поехали в соседнюю префектуру Гифу.

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Он был задержан полицией примерно в 40 километрах от Нагои. При задержании спортсмен не оказывал сопротивления.

Теперь спортсмен отвечает на допросы и уже на этой неделе его депортируют из Японии.

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Автор: Антон Дударь