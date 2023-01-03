55-летний американец упал со снегохода во время крутого спуска.

В понедельник, 2 января, в штате Юта (США) погиб легендарный раллийный гонщик Кен Блок. Ему было 55 лет, у него остались жена и трое детей.

О трагедии сообщила команда Блока Hoonigan Racing Division.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Кен был визионером, первопроходцем и иконой. И, самое главное, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать", - говорится в заявлении.

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По информации полиции, знаменитый автогонщик упал со снегохода во время крутого спуска и погиб от полученных травм. Его снегоход опрокинулся и приземлился прямо на него.

Отмечается, что Блок ехал в составе группы, но в момент аварии был один. Официальную причину его гибели установят медицинские службы.

"Водитель Кеннет Блок, 55-летний мужчина из Парк-Сити, штат Юта, ехал на снегоходе по крутому склону, когда снегоход перевернулся и приземлился на него. Он был объявлен мертвым на месте происшествия. Господин Блок ехал с группой, но был сам, когда произошла авария.

Офис государственной медицинской экспертизы установит официальную причину смерти.

Мы огорчены новостью о потере Кеннета, и наши сердца находятся с его семьей и друзьями, глубоко потрясенными. Мы благодарим всех наших первых лиц, которые оказали помощь", - сказано в заявлении Офиса шерифа округа Васатч (штат Юта) в Facebook.

Кен Блок: чем известен

Кен Блок участвовал в разных видах спортивных состязаний, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли и ралли-кросс.

Он является одним из основателей компании DC Shoes, производящей спортивную обувь для скейтбордистов.

Свою раллийную карьеру Блок начал в 2005 году вместе с командой Vermont SportsCar. Гонщик участвовал в чемпионате мира по ралли и завоевал несколько медалей по ралли-кроссу.

Больше всего Блок запомнился серией видео Gymkhana – вида автоспорта, в котором чрезвычайно сложный гоночный трек нужно пройти за самое короткое время.

Кроме того, он является гонщиком в серии компьютерных игр Colin McRae Rally и в аркадных автосимуляторах Need For Speed и Forza Horizon 4.

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