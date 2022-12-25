Адель Сантана Менди стал участником перестрелки в Марселе.

Накануне Рождества во Франции погиб 22-летний нападающий клуба "Обань", выступающий в четвертом по силе дивизионе страны - Адель Сантана Менди.

Трагическую новость сообщила пресс-служба футбольного клуба.

"ФК "Обань" с глубокой скорбью узнал о трагической гибели Аделя Сантаны Менди.

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Он навсегда останется одним из нас. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье", - говорится в заявлении клуба в Твиттере.

По информации издания BFM Marseille, Менди стал участником перестрелки в одном из районов Марселя в пятницу, 23 декабря. Футболист получил ранение несовместимое с жизнью. На месте преступления было обнаружено 27 гильз.

Отмечается, что спортсмен скончался в больнице.

Местные СМИ сообщают, что в этом месте банды наркоторговцев часто ведут перестрелки за точки сбыта запрещенной продукции.

22-летний Менди является воспитанником "Марселя", за который играл с 2016 по 2018 года. За свою карьеру Адель играл также в чемпионатах Андорры и Англии.

В текущем сезоне французский игрок провел 11 матчей за "Обань" во всех турнирах, забив один гол.

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