Министерство молодежи и спорта Украины приняло важное решение.

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий в Украине на период действия ЧП – минимум 30 дней. Указ об этом должны издать в течение суток.

Об этом сообщает Sport.ua.

Ратификация указа президента Украины о введении чрезвычайного положения ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Таким образом, в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться.

В свою очередь, по информации источника, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Напомним, что чемпионат Украины по футболу после "зимней спячки" должен был по плану возобновится 25 февраля.

Чрезвычайное положение в Украине: что предусматривает

Режим чрезвычайного положения предусматривает:

усиленный контроль въездов и выездов с территорий городов и областей;

возможное ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

запрет на проведение митингов.

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