Украинская теннисистка наслаждается свободным временем перед Олимпиадой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед участием в Олимпийских играх отдыхает в Монако.

На своей странице в Instagram Свитолина опубликовала фото в купальнике на берегу Лигурийского моря.

"Делай все то, что хорошо для твоей души", - написала теннисистка.

Фото Свитолиной прокомментировала телеведущая Леся Никитюк. "Завидую", - написала она.

Теннисистка также публиковала stories с видами Монако.

Напомним, Свитолина неудачно выступила на Уимблдоне. Украинка вылетела из турнира "Большого шлема" уже во втором круге.

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Автор: Антон Дударь