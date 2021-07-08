Элина Свитолина / фото УНИАН
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед участием в Олимпийских играх отдыхает в Монако.
На своей странице в Instagram Свитолина опубликовала фото в купальнике на берегу Лигурийского моря.
"Делай все то, что хорошо для твоей души", - написала теннисистка.
Фото Свитолиной прокомментировала телеведущая Леся Никитюк. "Завидую", - написала она.
фото instagram.com/elisvitolina
Теннисистка также публиковала stories с видами Монако.
instagram.com/elisvitolina
Напомним, Свитолина неудачно выступила на Уимблдоне. Украинка вылетела из турнира "Большого шлема" уже во втором круге.
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