В этом году на соревнования в Киев приедут гости из 20 стран.

В Киеве уже в третий раз состоится Дабл трипл Snow Fest - соревнования сноубордистов и лыжников.

Как сообщает народный депутат Анна Пуртова на своей странице в Facebook, это событие станет крупнейшим из подобных форматов в Европе.

"Вместе с командой проекта в самом центре столицы мы устраиваем этот международный турнир – и с каждым разом он становится все более масштабным! Временный сноупарк по традиции будет размещен под Аркой дружбы народов", - отмечает нардеп.

По словам Пуртовой, в этом году тематикой оформления станет опера, а трюки будут проходить прямо в бархатных декорациях, на театральной лестнице и над роялем. Ожидается, что общая площадь конструкции составит 1400 квадратных метров, а высота − 20 метров.

В этом году на соревнования в Киев приедут гости из 20 стран, включая США, Францию, Австрию, Грузию, Нидерланды, Великобританию, Норвегию, Данию и другие.

Анна Пуртова, как глава группы по межпарламентским связям в Совете по межпарламентским связям с ОАЭ, отметила, что в этом году соберет отдельный фан-клуб из послов стран-участников.

По словам организаторов, событие будет состоять из двух частей: украинской квалификации 17 декабря и международного контеста 18-19 декабря. В обоих будет по две категории — эйр (трюки на трамплине) и джиб (трюки на перилах).

"Спортсмены будут соревноваться за суммарный призовой фонд более 16 тыс. евро, а также специальные призы за лучший трюк. Отдельно замечу, что на соревнованиях больше количество девушек: впервые в женском зачете примут участие представительницы из шести стран", - отметила Пуртова.

Напомним, что в 2020 за карантинных ограничений удалось провести контест с участием 80 райдеров из 18 стран. Победителями стали американец Драйден Гарднер, нидерландец Джесси Огустинус и чех Дэниел Ханка.

Автор: Иван Бойко