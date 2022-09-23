На начало полномасштабного российского вторжения работы на стадионе были завершены на 90%, окончательно его довели до ума уже в сентябре.

В Деснянском районе Киева, в парке "Муромец", открылся первый в Украине бейсбольный стадион, созданный по международным стандартам. Его размеры и оснащение и использование современных технологий позволят проводить соревнования как всеукраинского, так и международного уровня.

Сам стадион функционирует с 2004 года, а бейсболисты начали тренироваться здесь с 2014-го, однако подходящих условий для этого до последнего времени не было. Решать этот вопрос начали в 2021 году. Руководство КДЮСШ "Казак" и Киевская городская и областная федерации бейсбола и софтбола обратились за помощью к народному депутату от Деснянского района Артема Дубнова. При его содействии из государственного бюджета удалось получить субвенцию в 30 млн грн на обновление стадиона. Еще 6 млн грн финансирования выделило из городского бюджета власти Киева.

На начало полномасштабного российского вторжения работы на стадионе были завершены на 90%, окончательно его довели до ума уже в сентябре. Сегодня бейсболисты могут играть на большом поле 100х100 м, оснащенном дренажной системой, сохраняет газон пригодным при любой погоде.

Видео дня

Футбольную площадку также реконструировали. Это полноразмерное поле 105х68 м, на котором смогут тренироваться и проводить соревнования как взрослые, так и дети.

Народный депутат Артем Дубнов, который занимался проектом реконструкции, говорит-стадион имеет большие перспективы, тем более что чего-то подобного в стране еще не было.

"Игроки с членами федерации пришли ко мне с вопросом: хотим играть – но не имеем где. Когда углубились в тему, поняли, что в Киеве в принципе нет современной бейсбольной площадки. А потребность и спрос – есть. Проект обновления стадиона был большим, но явно перспективным, поэтому начали искать финансирование. И я благодарен Кабинету министров и киевским властям за понимание, как это важно для наших спортсменов. Здесь уже могут тренироваться дети и взрослые, а после войны мы рассчитываем принимать международные соревнования", – рассказал он.

На сегодня оба поля полностью готовы к использованию: здесь установлены ограждения, нанесена разметка, завершено обустройство. 17-18 сентября на бейсбольной площадке уже состоялись первые соревнования – благотворительный "Кубок ВСУ". Участие в нем приняли команды из Киева и области, Донетчины, Одессы и Сум, а победителями стали столичные спортсмены. Благодаря благотворительным взносам, собранным на матчи, приобрели и передали машину для украинских разведчиков, которые защищают страну на восточном направлении. Машина уже выполняет задачи на фронте.

Торжественное открытие стадиона в Деснянском районе планируют после победы над Россией.