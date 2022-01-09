Француз выиграл 11-й титул в карьере.

В воскресенье, 9 января, состоялся финал престижного теннисного турнира ATP 250 Adelaide International. Победителем стал француз Гаэль Монфис.

В матче за титул муж украинки Элины Свитолиной обыграл россиянина Карена Хачанова.

Аделаида. Финал

Гаэль Монфис (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 19 минут. Монфис сумел выполнить 6 подач навылет и реализовал один брейкпоинт из трех. На счету россиянина четыре эйса, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейкпоинтов из двух.

После победы Гаэль Монфис поблагодарил жену Элину Свитолину.

"Хочу сказать спасибо моей жене, Элина всегда была рядом. Прошлый год для меня был очень-очень тяжелым, я чуть не потерял веру в теннис, но она была рядом и все время обо мне заботилась. Спасибо за все, Элина", – сказал Гаэль.

Читайте такжеЭто полный провал: Свитолина сенсационно проиграла россиянке на турнире в АвстралииПризовой фонд турнира составил 521 тысячу долларов.

Стоит отметить, что это был 33-й финал турниров ATP для Монфиса, но всего 11-й титул. Последний раз он поднимал над головой кубок в 2020 году.

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