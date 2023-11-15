Смерть экс-игрока клуба НХЛ во время матча в Великобритании может обернуться тюремным заключением для его соперника.

Полиция Англии задержала игрока хоккейного клуба "Шеффилд Стилерз". Его подозревают в непреднамеренном убийстве игрока "Ноттингем Пантерз" Адама Джонсона, которое произошло прямо во время матча.

Посмертная экспертиза подтвердила смерть в результате травмы шеи, полученной от удара коньком соперника, сообщила полиция Южного Йоркшира.

"Мы общались с узкоспециализированными экспертами в своей области, чтобы помочь в наших расследованиях, и продолжаем тесно сотрудничать с отделом здравоохранения и безопасности городского совета Шеффилда.

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Смерть Адама всколыхнула много общин, от наших местных жителей здесь, в Шеффилде, до болельщиков хоккея по всему миру", - приводит слова представителя полиции BBC.

Напомним, 27 октября во время поединка "Ноттингем Пантерз" против "Шеффилд Стилерз" в рамках чемпионата Великобритании (EIHL) погиб хоккеист "пантер" Адам Джонсон. 29-летний хоккеист столкнулся с соперником и получил удар лезвием конька в шею. Кровь хлынула прямо на лед.

Джонсон был доставлен в больницу, но спасти спортсмена врачам не удалось.

На протяжении своей карьеры Адам Джонсон выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Питтсбург". Также он играл в Швеции и Германии.

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