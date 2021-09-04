Василий Ковальчук / фото REUTERS
В предпоследний день Паралимпиады-2020 в копилке украинской сборной появились четыре новые награды: три серебряные и одна бронзовая медали.
Легкоатлеты Игорь Цветов и Оксана Ботурчук стали серебряными призерами в беге на дистанции 200 метров. А Марина Манжула в гребле на байдарке также завоевала серебро.
Василий Ковальчук получил бронзовую награду в дисциплине пулевая стрельба из пневматической винтовки.
Всего в активе украинской сборной сейчас 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает шестую строчку.
фото olympics.com
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