Предпоследний соревновательный день выдался для Украины далеко не лучшим.

В предпоследний день Паралимпиады-2020 в копилке украинской сборной появились четыре новые награды: три серебряные и одна бронзовая медали.

Легкоатлеты Игорь Цветов и Оксана Ботурчук стали серебряными призерами в беге на дистанции 200 метров. А Марина Манжула в гребле на байдарке также завоевала серебро.

Василий Ковальчук получил бронзовую награду в дисциплине пулевая стрельба из пневматической винтовки.

Всего в активе украинской сборной сейчас 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает шестую строчку.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги десятого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин