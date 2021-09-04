Игорь Цветов уже во второй раз отказался от фото с российскими спортсменами.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов вновь не стал фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале Паралимпиады в Токио.

Впервые это произошло 30 августа. Теперь же Цветов вновь попал на пьедестал с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном по итогам бега на 200 метров. Украинец занял второе место.

Во время фото призеров на пьедестале Цветов вновь стоял отдельно. В этот раз россияне уже не пытались сфотографироваться с украинцем.

В комментарии ТАСС Сафронов рассказал, что Цветов аргументировал свой поступок любовью к родине:

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"Как отреагировал? Да никак - это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Цветов сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями".

Отказ Цветова фотографироваться с россиянами: что было раньше

Автор: Антон Дударь