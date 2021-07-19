Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовилась к свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
В Instagram Свитолина опубликовала фото, которые были сделаны утром в день свадьбы.
"Свадебное утро... Наверное, самая нервная вещь в этот день. Когда вы хотите, чтобы все было идеальней идеального - макияж, прическа, платье, обувь, фотографии, видео и многое другое. Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса", - написала Свитолина и поставила смеющийся смайл.
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Свадьба Свитолиной и Монфиса
- Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.
В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.
Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.
Свадьба теннисистов состоялась 16 июля в Швейцарии.
Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.
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