Украинская теннисистка опубликовала в сети новые фото.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовилась к свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В Instagram Свитолина опубликовала фото, которые были сделаны утром в день свадьбы.

"Свадебное утро... Наверное, самая нервная вещь в этот день. Когда вы хотите, чтобы все было идеальней идеального - макияж, прическа, платье, обувь, фотографии, видео и многое другое. Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса", - написала Свитолина и поставила смеющийся смайл.

Свадьба Свитолиной и Монфиса

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.

Свадьба теннисистов состоялась 16 июля в Швейцарии.

Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.

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Автор: Антон Дударь