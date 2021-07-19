Элина Свитолина / фото instagram.com/elisvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовилась к свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В Instagram Свитолина опубликовала фото, которые были сделаны утром в день свадьбы.

"Свадебное утро... Наверное, самая нервная вещь в этот день. Когда вы хотите, чтобы все было идеальней идеального - макияж, прическа, платье, обувь, фотографии, видео и многое другое. Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса", - написала Свитолина и поставила смеющийся смайл.

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina

Читайте такжеПоявилось видео и новые фото с помпезной свадьбы Свитолиной и Монфиса

Свадьба Свитолиной и Монфиса

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь