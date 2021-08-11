Тони Эспозито / фото si.com
Знаменитый канадско-американский хоккеист, экс-вратарь Национальной хоккейной лиги Тони Эспозито умер в возрасте 78 лет.
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Причиной смерти легендарного хоккеиста стал рак поджелудочной железы.
"НХЛ, "Чикаго Блэкхокс" и Чикаго потеряли любимого члена семьи. С момента своего переезда в Чикаго в конце 1960-х, за годы блестящей игровой карьеры и десятилетий в качестве иконы франшизы Тони оставил неизгладимый след - как на льду, так и в социальной сфере - в течение следующих 52 лет", - отметил комиссар НХЛ Гари Беттман.
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Тони Эспозито: чем он известен
- Эспозито играл в НХЛ с 1968 года. Сперва он выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Хьюстон Аполлос" и "Монреаль Канадиенс", а в 1969 году перешел в "Чикаго Блэкхокс", за который играл до 1984 года.
- Эспозито одним из первых хоккейных вратарей стал использовать так называемый "стиль бабочки".
- Он выиграл Кубок Стэнли в 1969 году и еще дважды играл в финале. Эспозито трижды выигрывал награду лучшему вратарю сезона в НХЛ.
- Голкипер входит в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ.
- Всего на его счету 886 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 99 - в плей-офф.
- В 1972 году голкипер участвовал в Суперсерии-72 (серия из восьми товарищеских матчей между сборными СССР и Канады).