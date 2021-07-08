Финальная серия НХЛ завершилась по итогам пяти матчей.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" стала обладателем Кубка Стэнли-2021.

"Тампа" поставила точку в финальной серии, обыграв "Монреаль Канадиэнс" в пятом матче со счетом 1:0.

Итог финальной серии - 4:1.

На пути к финалу "Молнии" выбили из борьбы "Флориду" (4:2), "Каролину" (4:1) и "Айлендерс" (4:3).

YouTube-канал НХЛ опубликовал видеообзор финального матча, а также видео празднования "Тампы".

Кубок Стэнли: итоги финала

Для "Тампы-Бэй" это третье чемпионство в истории. Ранее они побеждали в 2004 и 2020 годах.

"Тампа" стала лишь второй командой в истории, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат после "Питссбург Пингвинс" (2016 и 2017).

Самым ценным игроком финальной серии признан российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский.

Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 32 очками стал Никита Кучеров из "Тампы-Бэй"

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Автор: Антон Дударь