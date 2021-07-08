Тампа-Бэй - чемпион НХЛ / фото REUTERS
"Тампа-Бэй Лайтнинг" стала обладателем Кубка Стэнли-2021.
"Тампа" поставила точку в финальной серии, обыграв "Монреаль Канадиэнс" в пятом матче со счетом 1:0.
Итог финальной серии - 4:1.
На пути к финалу "Молнии" выбили из борьбы "Флориду" (4:2), "Каролину" (4:1) и "Айлендерс" (4:3).
YouTube-канал НХЛ опубликовал видеообзор финального матча, а также видео празднования "Тампы".
Кубок Стэнли: итоги финала
- Для "Тампы-Бэй" это третье чемпионство в истории. Ранее они побеждали в 2004 и 2020 годах.
- "Тампа" стала лишь второй командой в истории, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат после "Питссбург Пингвинс" (2016 и 2017).
- Самым ценным игроком финальной серии признан российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский.
- Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 32 очками стал Никита Кучеров из "Тампы-Бэй"
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