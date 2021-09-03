Элина Свитолина / фото REUTERS
Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге 26-летняя украинка не оставила шансов второй ракетке России - Элина одолела Дашу Касаткину (№27 WTA).
Свитолина за 75 минут справилась с Касаткиной в двух сетах - 6:4, 6:2.
Это была шестая встреча теннисисток и россиянка ни разу не побеждала Элину. Теперь в 1/8 финала турнира Большого шлема Свитолина сыграет против мощной соперницы - румынки Симоны Халеп (№13 WTA).
На предыдущих стадиях Свитолина побеждала представительницу Испании Ребеку Масарову и канадскую теннисистку Ребекку Марино.
Украина на US Open: главное
- Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.
- Ангелина Калинина прошла во второй круг, где уступила экс-первой ракетке мира.
- Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.