Украинская теннисистка успешно преодолела второй раунд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира "Большого шлема" US Open.

Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, обыграла представительницу Испании Ребеку Масарову - 6:2, 7:5.

Матч продлился 1 час 17 минут. Во втором сете поединок пришлось ненадолго прервать из-за дождя.

Отметим, что Свитолина играла в день рождения своего супруга Гаэля Монфиса. 1 сентября французскому теннисисту исполнилось 35 лет.

В 1/16 финала Элина встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) - Маркета Вондроушова (Чехия).

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В одиночном разряде в основной сетке от Украины на турнире остались Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Калинина пробилась во второй круг, одержав волевую победу. Свитолина также начала турнир с уверенного триумфа.

Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.

Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.

Автор: Антон Дударь