Новак Джокович как минимум до следующего года не сможет переписать историю.

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open-2021.

Соперники провели на корте 2 часа и 17 минут. Матч завершился поражением Джоковича со счетом - 4:6, 4:6, 4:6.

Отметим, что по ходу матча серб не справился с эмоциями и расплакался.

"К сожалению, это был неудачный день. В целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за Медведева, потому что он отличный парень и заслужил титул", - сказал Джокович.

Отметим, что Джокович и Медведев во второй раз в этом году играли в финале ТБШ - на Australian Open победу одержал серб.

Джокович - Медведев: итоги финала

Джокович не сумел стать единоличным рекордсменом по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". Он делит рекорд с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером - по 20 побед.

Кроме того, Джокович не смог стать лишь вторым в истории мужского профессионального тенниса, кому удалось взять так называемый календарный "Большой шлем" - выиграть все четыре ТБШ в одном году. Первым был австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

Для 25-летнего Медведева это первая в карьере победа на турнирах "Большого шлема". Он в третий раз играл в финале.

Автор: Антон Дударь