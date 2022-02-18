В организме Лидии Гунько нашли запрещенные метаболиты, которые содержатся в китайском мясе.

Тренер сборной Украины по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич высказался относительно положительной допинг-пробы украинской бобслеистки Лидии Гунько.

"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла.

На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не употребляем.

Откуда это взялось? Это вещество такое же самое, какое в нашем же поселке 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Единственное что, между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями.

Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там разрешено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота.

Конечно, мы будем бороться. При таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виноват, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", - сказал наставник для "Суспільне.Спорт".

Отметим, что перед началом Олимпиады-2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило спортсменов о допинговых рисках из-за употребления мяса в Пекине.

В Китае скот кормят кленбутеролом (запрещенный препарат согласно правилам WADA).

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