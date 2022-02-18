Тренер сборной Украины по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич высказался относительно положительной допинг-пробы украинской бобслеистки Лидии Гунько.
"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла.
На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не употребляем.
Откуда это взялось? Это вещество такое же самое, какое в нашем же поселке 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Единственное что, между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями.
Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там разрешено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота.
Конечно, мы будем бороться. При таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виноват, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", - сказал наставник для "Суспільне.Спорт".
Отметим, что перед началом Олимпиады-2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило спортсменов о допинговых рисках из-за употребления мяса в Пекине.
В Китае скот кормят кленбутеролом (запрещенный препарат согласно правилам WADA).
Лидия Гунько: что известно о спортсменке
- Лидия родилась в Ивано-Франковске. В начале своей спортивной карьеры занималась стронгменом. В 2016 году стала чемпионкой мира в становой тяге. В 2017 году одержала победу на соревнованиях "Арнольд-Классик".
- Также в послужном списке 28-летней украинки есть звание мастера спорта в гребле на байдарках и каноэ. Этим видом спорта Гунько занималась 11 лет.
- Бобслеем начала заниматься в 2018 году, а в 2019 году попала на международные выступления. 20 декабря 2020 года вместе с Ириной Лищинской выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка Европы в Сигулде. Эта медаль стала первой в истории украинского бобслея.
- Гунько стала первой бобслеисткой в истории Украины, которая приняла участие в олимпийских соревнованиях в женском монобобе.
- На Олимпиаде в Пекине наша соотечественница после 1-го заезда финишировала 18-й с отставанием от лидера чуть меньше чем в 2 секунды. Второй заезд она проиграла, уступив 3,18 секунды. В итоге она финишировала 20-й из 20 участников.