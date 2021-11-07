Новак Джокович вновь бьет рекорды.

В субботу, 6 ноября, сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Польши Хуберта Хуркача в рамках полуфинала Мастерса в Париже.

Эта победа позволила Джоковичу обеспечить себе первую позицию в рейтинге ATP по итогам текущего сезона.

Таким образом, Новак Джокович в седьмой раз завершит год в статусе лучшего теннисиста, это рекордный показатель, сообщает atptour.com. Ранее данный рекорд принадлежал легендарному американскому теннисисту Питу Сампрасу (6).

Читайте такжеПадение Свитолиной, рекорд Костюк: как изменились позиции украинских теннисисток в новом рейтинге WTAОтметим, что одним из величайших теннисистов в истории Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю лишь по 5 раз покорялось это достижение.

В финале Мастерса в Париже Новак Джокович сыграет против россиянина Даниила Медведева, второго номера рейтинга ATP.

Напомним, ранее Джоковичу покорилось еще одно достижение. Серб победил в 418 матчах в одиночном разряде в статусе первой ракетки мира, что является лучшим показателем за всю историю тенниса.

Новак Джокович: достижения в карьере

Джокович является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.

Серб выиграл 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также является двукратным обладателем "карьерного" Большого шлема в одиночном разряде.

Джокович - первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии АТР Мастерс 1000 и Финал Мирового тура ATP.

Пятикратный победитель Финала Мирового тура ATP и 36 раз побеждал на турнирах серии АТР Мастерс 1000 в одиночном разряде.

Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии.

Автор: Владимир Медяник