Виктор Санеев был легендой легкой атлетики.

Ушел из жизни знаменитый легкоатлет Виктор Санеев. Его сердце перестало биться в Сиднее в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Санеев - единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он выигрывал золото на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Олимпиаде 1980 года в Москве завоевал серебряную медаль.

Санеев трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке - 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.

Виктор появился на свет в 1945 году в грузинском городе Сухуми и представлял олимпийскую сборную СССР. После распада Союза Санеев эмигрировал вместе с женой и сыном в Австралию. Там он работал курьером и развозил пиццу, а затем устроился учителем физкультуры в школу. Виктор продал свои олимпийские медали.

Позже ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс. Санеев жил с семьей в Сиднее.

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