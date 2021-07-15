Виктория Ус должна представлять Украину в гребном слаломе.

Украинская спортсменка Виктория Ус попала на самоизоляцию после прилета в Токио для участия в Олимпийских играх.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook:

"Выходные и изоляция вместо тренировок... 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул - Токио, на котором мы прилетели 6 июля, у некоторых пассажиров, сидевших недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на ковид".

Ус подчеркнула, что от самоизоляции ее не спасла даже вакцинация:

"Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы - мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний".

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"Не такими я представляла Олимпийские игры. Но это реалии настоящего", - отметила спортсменка, а также добавила: "Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс".

Ус добавила, что с 15 по 20 июля у нее будет возможность тренироваться один раз в день, но отдельно от других спортсменов.

Напомним, Олимпиада стартует 23 июля.

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Автор: Антон Дударь