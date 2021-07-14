Также на церемонии вручения запретили любые объятия и рукопожатия.

Пандемия коронавируса коснулась даже процесса вручения наград будущих триумфаторов Олимпийских игр в Токио. Организаторы внесли изменения в процедуру вручения медалей. Отныне спортсмены самостоятельно будут одевать себе на шею медали.

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах для AP.

Ранее награды победителям вручали высокопоставленные спортивные чиновники. Томас Бах также добавил, что в этом году медали будут преподносить триумфаторам на подносе, а затем спортсмен будет брать приз своими руками.

"Человек, который кладет медаль на поднос, будет делать это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что к ней никто раньше не прикасался", - подробно рассказал председатель МОК.

Отметим, что на церемонии награждения также запрещены рукопожатия и объятия из соображений безопасности.

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Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

11 июля президент Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

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Автор: Артем Будрин