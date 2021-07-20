Олимпийская сборная Украины понесла очередные потери.

Украинский легкоатлет Игорь Главан пропустит летнюю Олимпиаду-2020 в Токио. Он должен был представить Украину в спортивной ходьбе.

Спортивный арбитражный суд пересмотрел допинговое дело украинца и увеличил срок его дисквалификации до трех лет, сообщается на сайте ФЛАУ.

Сперва получил дискваликацию на два года: в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные вещества.

Также суд аннулировал результаты украинца, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020 в спортивной ходьбе на 50 километров, не сможет принять в них участие.

Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который был включен в резервный состав участников официальной делегации.

Достижения Игоря Главана

Игорь Главан - бронзовый призер чемпионата мира-2013 на 50 километров. Он выигрывал Универсиаду-2015 в командных соревнованиях (20 километров). Также Главан дважды становился чемпионом Европы в команде (50 километров).

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия из-за травмы не поедет на Олимпийские игры в Токио.

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Автор: Олег Давыгора