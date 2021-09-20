Дмитрий Теременко считает, что спорта вне политики не бывает.

Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко рассказал о том, что отказался давать интервью российскому каналу во время чемпионата Европы.

Об этом спортсмен сказал, отвечая на вопрос журналиста "КП в Украине" о том, является ли "спорт вне политики" абсурдным тезисом.

"Политика есть всегда. Везде. У меня хотел взять интервью российский канал, но я отказался. Мне кажется, что ни скажи сейчас, на российском телевидении слова подадут в другом соусе".

Также он прокомментировал то, что два волейболиста сборной Украины играют в чемпионате России:

"Да, ребята играют. Всем нужно кормить семьи. К сожалению, в Украине далеко не все команды обеспеченные. Не те зарплаты, чтобы содержать семью".

Теременко также отметил, что ему не понравилось заявление Федерации волейбола Украины о премиальных в размере 10 миллионов гривен за возможную победу над Россией на ЧЕ:

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"Я считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят".

Сборная Украины на чемпионате Европы по волейболу-2021

Соперниками сборной Украины по групповому этапу были Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у греков, бельгийцев и португальцев, но уступили сербам и полякам. Украина пропустила вперед Польшу и Сербию, и с третьего места вышла в 1/8 финала.

В 1/8 финала украинцы встретились со сборной России, которая считалась фаворитам матча, и уступили в четырех сетах.

Автор: Антон Дударь