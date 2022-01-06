Сергей Стаховский поддержал Новака Джоковича.

Звезда отечественного тенниса Сергей Стаховский (ATP №220) отреагировал на ковид-скандал, в ходе которого первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралии. Легендарный серб выступает против вакцинации и правительство Австралии отказалось пускать его в свою страну.

Стаховский у себя в Twitter высказал мнение по поводу данного скандала.

"Когда в следующий раз кто-то скажет вам "Спорт вне политики", вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд", - написал Стаховский.

Джокович подал апелляцию, чтобы обжаловать решение пограничной службы Австралии об аннулировании его визы.

Новак не смог предоставить доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации по медицинским показаниям. Организаторы турнира Australian Open-2022 сделали медицинское исключение для Джоковича, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки".

Заметим, что Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open.

Ранее российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".

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