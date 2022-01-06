Украинец Молчанов играет в паре с литовцем Беранкисом.

Украинец Денис Молчанов и литовец Ричардас Беранкис продолжают свою борьбу на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Melbourne Summer Set в Австралии.

Молчанов и Беранкис во втором раунде турнира в парном разряде в трех сетах обыграли второй сеяный дуэт Равен Класен (ЮАР) / Бен Маклахлан (Япония).

Матч длился 1 час 57 минут. Молчанов и Беранкис совершили 3 подачи навылет, допустили 5 двойных ошибок, выиграли 11/12 геймов на своей подаче.

2-й раунд

Ричардас Беранкис/Денис Молчанов – Равел Класен/Бен Маклахлан – 7:6 (2), 6:7 (5), 10:8

В четвертьфинале соперниками Беранкиса и Молчанова будет дуэт Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США).

Добавим, что призовой фонд турнира в Мельбурне составляет 521 000 долларов.

Читайте такжеЭто полный провал: Свитолина сенсационно проиграла россиянке на турнире в АвстралииНапомним, участие в этом турнире принимал еще один представитель Украины - Сергей Стаховский, который вместе со словаком Йозефом Коваликом в двух сетах проиграл паре Маркос Гирон/Доминик Кепфер (США/Германия) - 3:6, 3:6 в первом раунде турнира.

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