Илья Марченко без проблем разобрался с представителем страны-агрессора.

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в 1/8 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания).

В рамках первого круга украинец обыграл россиянина Андрея Кузнецова.

Сеговия (Испания). Челленджер, хард

Андрей Кузнецов (Россия) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (4), 1:6, 3:6

Поединок продолжался 2 часа 15 минут. По ходу встречи Марченко подал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал семь из 12-ти брейк-поинта. Его соперник четыре раза подал навылет, 10 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал три из девяти брейк-поинта.

Отметим, что после игры украинский теннисист не пожал сопернику руку. Он поблагодарил судью и сразу отправился к своим вещам.

В следующем раунде турнира Марченко сыграет против представителя Зимбабве Бенджамина Лока.

Добавим, что на теннисных турнирах WTA и ATP российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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