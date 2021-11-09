Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко поделился мнением о российско-украинской войне.
33-летний спортсмен рассказал свои соображения в интервью Tribuna.com.
- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, который аннексировал Крым и начал войну на востоке Украины?
- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.
- С обеих сторон?
- Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.
- Кого вы имеете в виду?
- Я не знаю. Кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их.
- Ваша жена - русская. Как вы общаетесь на эту тему в семье?
- Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.
- Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, который убивает наших солдат?
- Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.
- Жена также считает ситуацию неоднозначной?
- Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ведь правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.
Читайте такжеЭкс-футболист сборной Украины призвал "кормильцев" из России приехать в АТО
Александр Абраменко: чем он известен
- На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) Украина завоевала одну медаль - золото в лыжной акробатике (фристайл) принес нашей сборной именно Абраменко.
- Абраменко - единственный украинец-мужчина, который выигрывал золото зимних Олимпиад.
- Александр в 2019 году в США стал вице-чемпионом мира в фристайле.