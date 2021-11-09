Александр Абраменко сказал, что для него "ситуация неоднозначная".

Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко поделился мнением о российско-украинской войне.

33-летний спортсмен рассказал свои соображения в интервью Tribuna.com.

- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, который аннексировал Крым и начал войну на востоке Украины?

- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

- С обеих сторон?

- Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

- Кого вы имеете в виду?

- Я не знаю. Кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их.

- Ваша жена - русская. Как вы общаетесь на эту тему в семье?

- Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.

- Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, который убивает наших солдат?

- Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.

- Жена также считает ситуацию неоднозначной?

- Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ведь правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

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Александр Абраменко: чем он известен

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) Украина завоевала одну медаль - золото в лыжной акробатике (фристайл) принес нашей сборной именно Абраменко.

Абраменко - единственный украинец-мужчина, который выигрывал золото зимних Олимпиад.

Александр в 2019 году в США стал вице-чемпионом мира в фристайле.

Автор: Артем Будрин