БК "Прометей" одолел чешскую "Опаву".

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" одержал победу в полуфинале квалификации Лиги чемпионов ФИБА и пробился в финал.

Украинская команда во втором отборочном раунде встречалась с чешской "Опавой" и триумфовала с разницей в 22 очка. Поединок проходил в Болгарии.

Заметим, что "Опава" - серебряный призер прошлого сезона чемпионата Чехии.

"Опава" - "Прометей" - 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

Напомним, что в первом отборочном раунде "Прометей" разбил вдребезги болгарский клуб.

"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

В финале квалификации "Прометей" сыграет против победителя пары "Ле-Ман" (Франция) - "Парма Пермь" (Россия).

Ранее украинским клубам не удавалось преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Автор: Артем Будрин