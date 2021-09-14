БК "Прометей" разгромил болгарский "Левски".

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" стартовал в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

В первом отборочном раунде украинский клуб встречался с болгарским "Левски" и разгромил соперника с разницей в 40 очков. Матч проходил в Болгарии.

"Прометей" - "Левски" - 96:56 (15:27, 33:3, 26:8, 22:18)

В составе победителей самым результативным стал Шон Эванс, на счету которого 18 очков.

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"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

В полуфинальной стадии квалификации "Прометей" сыграет против чешской "Опавы" - серебряного призера своего национального первенства.

Ранее украинским клубам не удавалось преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Автор: Антон Дударь