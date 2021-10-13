"Прометей" в домашнем матче уступил немецкой команде.

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" во второй раз проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА.

Украинский клуб в Киеве принимал немецкий "Ризен Людвигсбург" и неожиданно потерпел поражение, хотя букмекеры перед матчем записывали в фавориты именно "Прометей".

В каждой четверти "Прометей" был слабее и в итоге отстал от соперника на 22 очка.

"Прометей" - "Людвигсбург" - 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал американец Ди Джей Кеннеди, набравший 18 очков.

Напомним, что в первом туре украинская команда проиграла испанцам.

"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

Для выхода в групповой этап украинский клуб прошел три раунда квалификации. "Прометей" разгромил болгарский "Левски", обыграл чешскую "Опаву", а в решающем раунде победил российскую "Парму".

На групповом этапе соперниками "Прометея" являются испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

В 3-м туре 27 октября "Прометей" на выезде сыграет против "Сассари".

Автор: Артем Будрин