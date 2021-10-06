Прометей уступил Тенерифе / фото ФБУ
Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА.
Украинский клуб в Запорожье встречался с испанским "Тенерифе" и потерпел поражение.
После провальной третьей четверти матча украинский клуб проявил характер и сумел вернуться в игру, но пропустил решающий трехочковый за секунду до финальной сирены.
"Прометей" - "Тенерифе" - 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15)
Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал Д’Анжело Харрисон, набравший 22 очка.
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"Прометей" в Лиге чемпионов: главное
- "Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.
- Для выхода в групповой этап украинский клуб прошел три раунда квалификации. "Прометей" разгромил болгарский "Левски", обыграл чешскую "Опаву", а в решающем раунде победил российскую "Парму".
- На групповом этапе соперниками "Прометея" являются испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".
- Во 2-м туре "Прометей" дома сыграет с "Людвигсбургом".