"Прометей" потерпел поражение в домашнем матче.

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА.

Украинский клуб в Запорожье встречался с испанским "Тенерифе" и потерпел поражение.

После провальной третьей четверти матча украинский клуб проявил характер и сумел вернуться в игру, но пропустил решающий трехочковый за секунду до финальной сирены.

"Прометей" - "Тенерифе" - 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15)

Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал Д’Анжело Харрисон, набравший 22 очка.

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"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

Для выхода в групповой этап украинский клуб прошел три раунда квалификации. "Прометей" разгромил болгарский "Левски", обыграл чешскую "Опаву", а в решающем раунде победил российскую "Парму".

На групповом этапе соперниками "Прометея" являются испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

Во 2-м туре "Прометей" дома сыграет с "Людвигсбургом".

Автор: Антон Дударь