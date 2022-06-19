Игорь Радивилов стал лучшим в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золотую медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мирового вызова в Словении.

Украинец стал первым с результатом 14,800 баллов. Для Радивилова это вторая награда на этом турнире – ранее он добыл золото в упражнениях на кольцах.

Кубок мирового вызова, Словения, опорный прыжок

1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,800

2. Гарри Хепворт (Великобритания) – 14,525

3. Тейлор Букхгарт (США) – 14,450

Всего в копилке украинской сборной уже три медали на этапе Кубка вызова в Словении. Кроме двух золотых наград Радивилова, серебряную медаль завоевал в упражнениях на коне Петр Пахнюк.

Радивилов является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в опорном прыжке. 29-летний спортсмен в апреле прошлого года стал чемпионом Европы.

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