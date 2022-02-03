Иван Шмуратко рискует пропустить Олимпийские игры.

20-летний украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию за один день до начала Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом сообщает НОК Украины.

"Сейчас чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать - пока дистанционно. Жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", - прокомментировал досадные новости Иван.

Отметим, что на Олимпиаде София Голиченко и Артем Даренский представят Украину в спортивных парах, Александра Назарова и Максим Никитин - в танцах на льду, Анастасия Шаботова - в женском одиночном катании.

Шмуратко не потерял возможность выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля. Для этого Иван должен сдать два подряд отрицательных теста на ковид.

Напомним, что Шмуратко очень сильно удивил на пресс-конференции российских журналистов.

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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