20-летний украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию за один день до начала Олимпиады-2022 в Пекине.
Об этом сообщает НОК Украины.
"Сейчас чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать - пока дистанционно. Жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", - прокомментировал досадные новости Иван.
Отметим, что на Олимпиаде София Голиченко и Артем Даренский представят Украину в спортивных парах, Александра Назарова и Максим Никитин - в танцах на льду, Анастасия Шаботова - в женском одиночном катании.
Шмуратко не потерял возможность выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля. Для этого Иван должен сдать два подряд отрицательных теста на ковид.
Напомним, что Шмуратко очень сильно удивил на пресс-конференции российских журналистов.
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.