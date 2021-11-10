Дмитрий Яцко одержал победу / фото instagram.com/b1.mma
Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко во время поединка турнира "Mad Cage" от промоушена B1 MMA попробовал на вкус кровь соперника.
Свой неоднозначный поступок он совершил в поединке против израильтянина Дэвида Альмайо.
После окончания одного из раундов Яцко провел рукой по окровавленному телу соперника, после чего слизал кровь со своей ладони.
В Instagram промоушена B1 MMА у Яцко спросили: "Как на вкус?", боец ответил: "Бомбовая".
В этом бою 23-летний Яцко одержал победу единогласным решением судей. Для него это вторая победа в трех боях.