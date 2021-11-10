Дмитрий Яцко отметился неоднозначным поступком.

Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко во время поединка турнира "Mad Cage" от промоушена B1 MMA попробовал на вкус кровь соперника.

Свой неоднозначный поступок он совершил в поединке против израильтянина Дэвида Альмайо.

После окончания одного из раундов Яцко провел рукой по окровавленному телу соперника, после чего слизал кровь со своей ладони.

В Instagram промоушена B1 MMА у Яцко спросили: "Как на вкус?", боец ответил: "Бомбовая".

В этом бою 23-летний Яцко одержал победу единогласным решением судей. Для него это вторая победа в трех боях.

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Автор: Антон Дударь