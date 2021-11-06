Гокхан Сарикам одержал очень убедительную победу.

Турецкий боец ММА Гокхан Сарикам эффектно победил британца Чарли Милнера в рамках турнира Bellator MMA 270.

Для победы Сарикаму понадобилось всего 15 секунд. Он быстро сбил Милнера с ног, после чего пошел в наступление и добил оппонента серией ударов руками.

Рефери был вынужден остановить избиение. К этому моменту Милнер уже потерял сознание.

Британского спортсмена удалось привести в чувство только через несколько минут.

Сарикам одержал шестую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.

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Автор: Антон Дударь