Бой завершился очень быстро / фрагмент из видео
Турецкий боец ММА Гокхан Сарикам эффектно победил британца Чарли Милнера в рамках турнира Bellator MMA 270.
Для победы Сарикаму понадобилось всего 15 секунд. Он быстро сбил Милнера с ног, после чего пошел в наступление и добил оппонента серией ударов руками.
Рефери был вынужден остановить избиение. К этому моменту Милнер уже потерял сознание.
Британского спортсмена удалось привести в чувство только через несколько минут.
Сарикам одержал шестую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.