Шпажистки сборной Украины хотели сфотографироваться с баннером, на котором указано, сколько украинских спортсменов убила РФ.

Организаторы Кубка мира по фехтованию на шпагах в китайском городе Нанкин заблокировали попытки представительниц украинской сборной осветить преступления России в войне против Украины.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на странице чемпионки Европы по фехтованию Влады Харьковой в Instagram.

Протест украинских спортсменок был вызван решением Международной федерации фехтования (FIE) о возвращении в соревнования спортсменов из России и Беларуси. Решение было принято на внеочередном конгрессе FIE в марте.

Видео дня

Украинские спортсменки решили выразить свое несогласие с решением FIE, развернув баннер "Ангелы спорта", на котором были указаны российские преступления в Украине. Баннер также содержал информацию о количестве погибших украинских спортсменов в результате полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается более года и получает поддержку со стороны Беларуси.

Однако организаторы соревнований помешали украинским спортсменкам в их намерении.

На видео можно увидеть, как организаторы пытаются забрать у украинских спортсменок баннер.

Член сборной Украины по фехтованию на шпагах Дарья Варфоломеева прокомментировала инцидент на Кубке мира в Китае.

"Вы говорите, что политике не место в спорте? Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соперничать?

Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?", - приводит слова Варфоломеевой НФФУ в Фейсбуке.

Также скандальный инцидент прокомментировала украинская шпажистка Влада Харькова.

"Идея заключалась в том, что мы вывесим баннер на трибунах, чтобы осветить события в Украине, что Россия сделала и делает с нашей страной и людьми. Нам не дали это сделать.

Более того, у нас были наклейки на масках, что мы не согласны с решением FIE, которые мы также раздали всем спортсменам, солидарным с нами. Нас тоже попросили это отклеить.

Перед каждым боем судьи тщательно проверяли, сделали ли мы это. Возле нас тоже всегда были рядом охранники - наверное, следили, чтобы мы не устраивали никакие акции.

Препятствовали охранники и организаторы соревнований. Не уверена, кто дал указания так делать, но ведь судья так тщательно следили за тем, что и куда мы клеим, то логическим выводом является, что это распоряжение им дала FIE.

В принципе, на видео видно, как все это закончилось. Мы свернули баннер и пошли возмущены в комнату", - приводит слова Влады Харьковой "Суспильне Спорт".

Напомним, фехтовальщиков РФ и Беларуси в марте 2022 года отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Однако 10 марта этого года Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам и беларусам вернуться на турниры в нейтральном статусе.

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