Украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин показали яркое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию.

27 марта завершился чемпионат мира по фигурному катанию, который проходил во французском Монпелье. Участие в этом турнире принимала украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.

Напомним, украинский дуэт выступил только с ритмическим танцем. С произвольного они снялись, потому что у них веселая программа и яркие костюмы. По мнению спортсменов, подобное выступление было бы не уместным из-за войны в Украине.

Свой ритм-танец украинцы представили в Монпелье под новое музыкальное сопровождение - микс песен Джамалы "1944" и украинской народной песни "Ой, у лузі червона калина" в исполнении группы Бумбокс. На Олимпиаде они выступали под другую музыку, но перед ЧМ решили изменить свою программу на более символическую.

Украинские фигуристы выступили настолько чувственно и эмоционально, что покорили сердца зрителей. После выступления вся ледовая арена громко аплодировала украинским спортсменам, а Назарова и Никитин не сдержали слез.

Но не обошлось без скандальных моментов.

Как сообщает издание Tribuna.com, спустя несколько дней после выступления стало известно, что в первоначально второй части выступления в мелодии выступления украинцев были встроены слова Владимира Зеленского. Президент Украины своим обращением призвал к борьбе и защите страны.

Однако, организаторы соревнований запретили украинской команде добавлять эти слова Зеленского в музыкальное сопровождение своего выступления.

Международный конькобежный союз (ISU) нашел в словах главы государства пропаганду. У представителей союза даже были вопросы к вставке "Ой, у лузі червона калина".

Такое письмо от ISU поступило украинской команде вечером за день до выступления на чемпионате мира.

Фигуристка Александра Назарова рассказала детали скандального решения.

"По правилам ISU, они не допустили кусок со словами Владимира Зеленского. Ничего в нем такого не было. Там были слова о том, что мы будем бороться и будем защищать свою землю, какой бы ни была цена.

Да, нам поступило письмо о том, что ISU проконсультировались с юристами, нашедшими в этом пропаганду. У них даже были вопросы ко второй части "Червона калина". Это все происходило в ночь перед выступлением. Мы узнали об этом в 10 часов вечера и были на связи", - сказала Назарова.

В свою очередь, Украинская федерация фигурного катания (УФФК) обратилась в ISU и Международный олимпийский комитет (МОК) с открытым письмом, в котором требует дать объяснение, почему организаторы ЧМ считают слова президента Украины пропагандой.

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