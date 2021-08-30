Сборная Украины выиграла первую партию, но затем соперник совершил камбэк.

Женская сборная Украины прекратила свои выступления на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Отечественные спортсменки проиграли команде Польши.

В болгарском городке Пловдив сборные Украины и Польши выясняли отношения и решали, кто более достоин пройти в четвертьфинал. В первом сете наши волейболистки победили, но в следующих трех партиях Польша была сильнее.

Женская сборная Украины сыграла в плей-офф ЧЕ впервые после 20-летней паузы.

Польские волейболистки в четвертьфинале сыграют против сборной Турции.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 1/8 финала

Польша - Украина - 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)

Украина: Мелюшкина, Кодола, Бойко, Скрипак, Герасимова, Рыхлюк, Анисова, Трушкина, Харчинская, Дудник, Великоконь, Немцева, Карасева, Мазенко

Че-2021 по волейболу среди женщин: справка

Турнир проходит с 18 августа по 4 сентября в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

В турнире сначала участвовали 24 сборные, которых поделили на четыре группы. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы.

Титул чемпионок Европы защищают сербские волейболистки.

Автор: Артем Будрин