Украинки досрочно оформили путевку в плей-офф турнира.

Женская сборная Украины за тур до завершения группового этапа гарантировала себе путевку в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.

В четырех первых матчах турнира Украина уступила Нидерландам (0:3) и Турции (0:3), но обыграла Финляндию (3:1) и Швецию (3:0).

За тур до завершения группового этапа украинская сборная набрала 6 очков и занимает в своей группе третье место. При этом Украина уже точно не опустится ниже четвертого места, так как Финляндия после пяти матчей набрала 4 очка, а у Румынии - 0 очков после четырех игр.

Женская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2001 года.

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В заключительном туре украинки встретятся с румынской сборной.

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Турнир проходит с 18 августа по 4 сентября в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые разбиты на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Титул чемпионок Европы защищают сербские волейболистки.

Автор: Антон Дударь