Эдуард Резник и Сергей Попов стали бронзовыми призерами в соревнованиях.

Одессит Эдуард Резник в паре с Сергеем Поповым из Запорожья впервые получили для Украины награду на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходил в Вене.

Как подчеркивает пресс-служба Отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области, это первые награды в истории украинского пляжного волейбола на соревнованиях такого ранга.

Отмечается, что в матче за бронзовые медали 34-летний Резник и 32-летний Попов взяли верх над итальянским дуэтом Самуэле Коттафава/ Паоло Николаи – 2:0 (22:20, 21:13).

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"Победную точку в матче поставил именно одессит, бросив мяч за руки блокирующего. В первой партии Эдуард при счете 20:20 сначала вывел Украину вперед атакующим ударом, а затем мощным блоком (рост одессита 207 см) поставил победную точку", - рассказали в отделении.

Впервые украинские спортсмены вошли в топ-4 на чемпионатах Европы. Это касается соревнований и среди мужчин, и среди женщин.

"Отметим, что украинцы были лишь 13-ми в рейтинге среди участников чемпионата Европы-2023", - напомнили в пресс-службе.

Следует отметить, что Резник и Попов – сильнейшая украинская пара, которая постоянно участвует в турнирах Beach Pro Tour (до 2021-го года – Мирового тура). Наивысшее достижение-серебро турнира серии Beach Pro Tour Challenge по пляжному волейболу в Дубае, в 2022 году. Сейчас украинский дуэт занимает 24-е место в мировом рейтинге.

Путь на пьедестал - что известно

На первом этапе, в группе D, украинцы обыграли две французские пары: Кэлвин эе/ Квинси эе – 2:1 и Реми Бассеро/ Арно Готье-Рат – 2:0 и напрямую вышли в 1/8 финала, где победили Квентина Метраля/ Ива Хоссене из Швейцарии – 2:1. в четвертьфинале украинские спортсмены одержали победу над братьями-англичанами Хоакином и Хавьером Белло – 2:0, а полуфинальном поединке уступили Леон Луини/ Йорик де Грот из Голландии – 0:2.

В пресс-службе добавляют, что голландцы за выход в топ-4 обыграли олимпийских чемпионов из Норвегии Андерса Мола/ Кристиана серума, которые имели самый высокий рейтинг среди участников Евро – 2:1.

Уже 7-20 августа Резник и Попов примут участие в турнире высшей категории серии Beach Pro Tour - Elite 16 в Гамбурге, где стартуют в квалификации.

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