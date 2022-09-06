В 1/4 финала Украина сыграет против Словении.

В понедельник, 5 августа, в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала мирового первенства.

Украинцы встречались с нидерландцами в Любляне (Словения) и одержали победу со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Самым результативным игроком поединка стал Василий Тупчий, на счету которого 14 очков.

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Отметим, что эта победа стала исторической для сборной Украины. Наша мужская национальная команда вышла в четвертьфинал ЧМ впервые в истории.

До этого украинцы только однажды участвовали в финальной части мирового первенства, в 1998 году "сине-желтые" заняли 10 место по итогам второго группового раунда.

Напомним, на групповом этапе Украина одержала две победы (над Тунисом и Пуэрто-Рико), а также проиграла Сербии. Этот результат позволил украинцам со второго места выйти в 1/8 финала мирового первенства.

В 1/4 финала Украина сыграет против Словении. Матч состоится в среду, 7 сентября, в Любляне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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