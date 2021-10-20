Призер и участник Олимпиады в Токио не поедут на ЧЕ "по личным причинам".

Украинские пловцы Михаил Романчук и Владислав Бухов отказались ехать на чемпионат Европы, который пройдет в российской Казани.

Об этом сообщил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков, передает "Суспільне".

"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с теми спортсменами, которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов", - сообщил Власков.

Он также объяснил, почему планировалось ехать на соревнования в ограниченном составе:

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"Потому что государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России. Поэтому финансируется за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест".

Михаил Романчук и Владислав Бухов: результаты на Олимпиаде

25-летний Романчук на Олимпиаде в Токио завоевал сразу две медали. Он стал серебряным призером Игр на дистанции 1500 метров вольным стилем и бронзовым призером на 800 метров вольным стилем.

19-летний Бухов, который становился чемпионом мира среди юниоров, на своей дебютной Олимпиаде не сумел пробиться в финал.

Автор: Антон Дударь