Михаил Романчук / фото REUTERS
Двукратный медалист Олимпийских игр-2020 пловец Михаил Романчук вернулся в Украину.
Ночью 24-летнего пловца в аэропорту Борисполь встретили болельщики.
"Такие результаты всегда мотивируют работать еще больше, еще лучше, и хочется прославлять свою страну, свой труд, свою семью, свою фамилию", - подвел итоги своего выступления Романчук.
Двукратный призер Олимпийских Игр Михаил Романчук вернулся домой
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Михаил Романчук: выступление на Олимпиаде-2020
- На Олимпиаде в Токио Романчук добавил серебряную медаль на дистанции 1500 метров к бронзе на дистанции 800 метров.
- Он принес Украине первое серебро на Олимпиаде-2020.
- Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.