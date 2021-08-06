Михаил Романчук / фото REUTERS

Двукратный медалист Олимпийских игр-2020 пловец Михаил Романчук вернулся в Украину.

Ночью 24-летнего пловца в аэропорту Борисполь встретили болельщики.

"Такие результаты всегда мотивируют работать еще больше, еще лучше, и хочется прославлять свою страну, свой труд, свою семью, свою фамилию", - подвел итоги своего выступления Романчук.

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Михаил Романчук: выступление на Олимпиаде-2020

Автор: Артем Будрин