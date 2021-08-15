Юлия Джима и Дмитрий Пидручный вошли в топ-5 в своих гонках.

В немецком Висбадене прошли женская и мужская летние шоу-гонки City Biathlon Wiesbaden. Эти гонки проводятся на улицах города.

В женской гонке Украину представляла Юлия Джима. У украинки возникли проблемы на первом огневом рубеже - она не закрыла одну мишень после восьми выстрелов, из-за чего ушла на десятисекундный штраф. Далее Джиме удалось исправить ситуацию, но побороться за топ-тройку возможности уже не было. В итоге украинка заняла четвертое место.

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. В тройку также вошли француженка Жюлья Симон и чешка Маркета Давидова.

У мужчин Украину в масс-старте представлял Дмитрий Пидручный. Перед заключительной стрельбой он шел вторым, но последнюю мишень закрывал дополнительными патронами после трех промахов, а после нее упал и финишировал на пятой позиции.

Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бо. Вторым стал россиянин Карим Халили, а третьим - итальянец Лукас Хоффер.

Отметим, что всего в гонках участвовали по девять человек, но в финал после квалификации проходили семеро.

Победителям шоу-гонки вручили по огромному бокалу пива.

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Автор: Антон Дударь