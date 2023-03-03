В 1/4 финала турнира в Остине Марта Костюк встретится Анной-Леной Фридзам из Германии.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира WTA 250 в Остине (США).

В матче второго круга 20-летняя украинка победила представительницу США Мэдисон Бренгл.

Поединок длился один час и 45 минут. Соперницы обменялись выигранными партиями по 6:3, а в решающем сете Костюк разгромила Бренгл под ноль, сделав три брейка.

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WTA 250. Остин (США). Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) - 6:3, 3:6, 6:0

"Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, что они пришли на матч и болели за меня. Потому что я играла против американской теннисистки и не знала, чего мне ждать.

Что произошло в третьем сете? Я не знаю. На самом деле, на протяжении всего матча мне казалось, что у меня есть преимущество. Судьбу второй партии решили пару розыгрышей, так что выиграть могла каждая. Где-то до счета 5:3, 40:0 мне все казалось, что я могу изменить ход игры в свою пользу, потому что борьба была в каждом гейме. В третьем сете я снова заиграла в активный теннис, именно так нужно играть против такой достойной соперницы, как Мэдисон. У нас был отличный матч, я счастлива, что прошла дальше", - прокомментировала свою победу Марта Костюк.

Стоит отметить, что Костюк с Бренгл встречались третий раз в карьере, но впервые на хардовом покрытии. Украинка противостояла американке в 2021 году на траве в Бирмингеме и одержала победу, а в прошлом сезоне уступила ей на грунте в Риме.

В четвертьфинале турнира WTA в Остине Марта Костюк встретится с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам. В 2020 году Костюк победила немку на старте квалификации турнира WTA в Праге.

Поединок Костюк - Фридзам состоится 3 марта.

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