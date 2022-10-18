Леся Цуренко не выйдет на корт до конца года.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила, что не выйдет на корт до конца текущего года.

33-летняя спортсменка выложила фото в своем Инстаграме с бандажом на руке, сообщив, что проблемы с локтем продолжают ее беспокоить. По этой причине Цуренко досрочно заканчивает для себя сезон, чтобы заняться лечением руки.

"К сожалению, вынуждена завершить выступления на турнирах в этом году, чтобы полечить локоть. Это не операция.

Видео дня

Надеюсь, следующий год будет лучше", - написала Цуренко в своем Instagram.

Из-за вынужденной паузы Цуренко потеряет почти треть своих рейтинговых очков и опустится в конец топ-200 мирового рейтинга WTA. На данный момент украинка занимает 98 строчку в списке.

В 2022 году Леся Цуренко побеждала в 25 матчах при 14 поражениях. За этот сезон украинка заработала более 461 тысячи долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: