Марта Костюк обыграла Эмму Радукану.

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напока. На стадии 1/4 финала киевлянка разгромила представительницу Великобритании Эмму Радукану (№23 WTA), которая потрясающим образом выиграла US Open-2021.

Марта Костюк (Украина) - Эмма Радукану (Великобритания) - 6:2, 6:1

Марте понадобился ровно один час, чтобы заставить капитулировать Эмму.

За право сыграть в финале Костюк поспорит с хозяйкой турнира Симоной Халеп. Румынка сейчас является 18-й ракеткой мира и в этом месяце уже побеждала Марту на турнире в США со счетом 2:0.

Турнир в Клуж-Напоке: выступление украинок

Леся Цуренко тоже добралась до стадии 1/4 финала, но там уступила представительнице Швеции Ребекке Петерсон (6:2, 3:6, 6:3).

Ангелина Калинина в своем четвертьфинале была побеждена эстонкой Аннет Контавейт (6:3, 6:1).

Автор: Артем Будрин