Представительница Великобритании Эмма Радукану в финале одолела канадскую спортсменку.

Британская теннисистка Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США.

В финале 18-летняя Радукану не оставила шансов 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№73 WTA).

US Open. Финал

Эмма Радукану (Великобритания) - Лейла Фернандес (Канада) - 6:4, 6:3

Радукану стала первой британкой за 53 года, которой покорился трофей US Open. А еще Радукану стала самой молодой триумфаторкой турнира Большого шлема со времен Вимблдона-2004 (тогда сенсацию сотворила Мария Шарапова).

С новой недели Эмма поднимется на 23-ю позицию мирового рейтинга (WTA), а начинала она US Open на 150-м месте. Ее соперница Фернандес также осуществила безумный прорыв и теперь будет располагаться на 27-й ступеньке.

Радукану переписала историю: она первой за все времена существования игры дошла до финала US Open, стартовав с квалификации. В шести поединках основной сетки Эмма не проиграла ни одного сета. Радукану получит призовой фонд в 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,4 млн долларов).

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Автор: Артем Будрин