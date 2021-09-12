Британская теннисистка Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США.
В финале 18-летняя Радукану не оставила шансов 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№73 WTA).
US Open. Финал
Эмма Радукану (Великобритания) - Лейла Фернандес (Канада) - 6:4, 6:3
Радукану стала первой британкой за 53 года, которой покорился трофей US Open. А еще Радукану стала самой молодой триумфаторкой турнира Большого шлема со времен Вимблдона-2004 (тогда сенсацию сотворила Мария Шарапова).
С новой недели Эмма поднимется на 23-ю позицию мирового рейтинга (WTA), а начинала она US Open на 150-м месте. Ее соперница Фернандес также осуществила безумный прорыв и теперь будет располагаться на 27-й ступеньке.
Радукану переписала историю: она первой за все времена существования игры дошла до финала US Open, стартовав с квалификации. В шести поединках основной сетки Эмма не проиграла ни одного сета. Радукану получит призовой фонд в 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,4 млн долларов).
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Украинки на US Open: главное
- Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк. Свитолина уступила уже вышеупомянутой Фернандес.
- Ангелина Калинина прошла во второй круг, где уступила экс-первой ракетке мира.
- Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.